La NASA recluta personale per un lavoro da sogno

La mansione è quella di restare a letto per 60 giorni. Anche la doccia si deve fare senza alzarsi in piedi.

La NASA intende condurre un esperimento per studiare l'effetto della gravità artificiale sul corpo umano. La durata dell'esperimento è di circa 60 giorni, la retribuzione è di circa 16mila €, riporta il Mirror.

I ricercatori dell'agenzia spaziale americana hanno in programma di studiare l'effetto di una lunga permanenza nella posizione orizzontale: i partecipanti dovranno rimanere sdraiati tutto il tempo, anche quando fanno la doccia e durante i propri bisogni fisiologici.

Ogni giorno i partecipanti trascorreranno mezz'ora in una centrifuga per studiare gli effetti della gravità artificiale.

Gli esperti assicurano che verrà messa a punto una dieta per ogni partecipante, in modo che il peso non aumenti alla fine dell'esperimento. Ora la NASA sta reclutando personale, solo donne, di età compresa tra 24 e 55 anni, idonee dal punto di vista delle condizioni di salute. L'esperimento inizia a settembre presso il Centro aerospaziale tedesco a Colonia. È possibile presentare la propria candidatura sul sito web del centro.