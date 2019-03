Stati Uniti schierano F-15 in Polonia per esercitazioni

L’esercito degli Stati Uniti ha schierato un gruppo di caccia tattici F-15 in Polonia per un esercizio di volo. Lo ha riferito il Pentagono. “US Air Force F-15E Strike Eagles, equipaggio e personale di supporto della Royal Air Force Lakenheath, Inghilterra, sono schierati presso la base aerea di Powdiz, Polonia, per partecipare all’esercitazione Rapid Panther, 25 marzo”, ha detto il Pentagono in un comunicato.

L’esercitazione ha lo scopo di dimostrare la capacità del 48esimo stormo Fighter Wing di inoltrare rapidamente il dispiegamento con pochi velivoli ed eseguire l’addestramento pertinente con l’esercito polacco, ha aggiunto la nota. Il Pentagono ha sottolineato che l’esercitazione evidenzia l’impegno degli Stati Uniti per la sicurezza nella regione e non è correlato ad alcun evento mondiale in corso.