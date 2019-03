Nuova carovana di migranti si dirige verso confine USA

Verso il confine degli Stati Uniti è in marcia una nuova carovana d'immigrati proveniente dall’America Centrale. In tutto comprende circa 1200 persone, riporta Reuters.

Si osserva che nella carovana si sono introdotti i rifugiati che già si trovavano nel territorio del Messico nelle vicinanze della città meridionale di Tapachula al confine con il Guatemala. Domenica, 24 marzo, un gruppo di persone si è recato nel nord del paese lungo il percorso attraverso il quale la precedente carovana di migranti aveva marciato nell'autunno del 2018.

Nell'ottobre 2018, migliaia di rifugiati dall'America centrale hanno raggiunto il confine americano in diversi grandi gruppi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato le forze armate alla frontiera per contenere l'afflusso d'immigrati illegali. I primi gruppi della carovana migrante sono arrivati al confine tra Stati Uniti e Messico il 13 novembre 2018. Stanno cercando di ottenere asilo negli Stati Uniti.

Secondo la legge statunitense, l'asilo è concesso a coloro che soddisfano le condizioni di rifugiato istituite dal diritto internazionale. Ciò significa che il richiedente è soggetto a persecuzioni per motivi razziali, religiosi, etnici o per le sue convinzioni politiche o l'appartenenza a un particolare gruppo sociale. La petizione viene depositata presso il Department of Homeland Security.