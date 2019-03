Esperti prevedono visita di Kim Jong-un in Russia

Gli esperti sostengono che, dopo il fallimento dei negoziati con gli Stati Uniti, Pyongyang potrebbe voler dimostrare di essere in buoni rapporti con un'altra potenza, e allo stesso tempo discutere l'espansione del commercio e della cooperazione economica.

"Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario della visita di Kim Il Sung in Unione Sovietica. Forse Kim Jong-un vorrà approfittare di questo particolare momento, sulla scia del suo grande predecessore e nonno. Kim Jong-un in gran parte copia il suo aspetto e il suo comportamento. E venire in Russia in una data così giubilare darà un certo simbolismo a questa visita ", sostiene Alexander Zhebin, direttore del Centro per gli studi coreani dell'Istituto dell'Estremo Oriente dell'Accademia russa delle scienze.

Gli esperti considerano la visita di Kim Jong-un in Russia una logica continuazione del dialogo politico che Mosca e Pyongyang hanno mantenuto durante tutto l'anno. Essi pensano che Kim possa vitare la Russia a fine maggio.

L'invito ufficiale a visitare la Russia è stato consegnato a Kim Jong un alla fine di maggio 2018, quando il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov ha incontrato il leader nordcoreano a Pyongyang. Mosca sperava di ricevere Kim prima della fine del 2018 - prima o immediatamente dopo il secondo summit con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.