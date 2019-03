Cervi-zombie possono infettare l’uomo

Formalmente nota come “malattia del deperimento cronico del cervo” (CWD) dagli anni ’60 scatena il panico fra scienziati e comuni cittadini. Di questa terribile malattia soffrono cervi e alci: i microbi letteralmente mangiano il cervello di questi nobili animali, portando alla comparsa di segni di grave demenza. Difficoltà motorie, problemi di coordinazione, incapacità di nutrirsi normalmente: tutti questi sintomi progrediscono gradualmente mentre l’organismo allo stremo non muore. Il nuovo studio ha costretto gli scienziati a dare l’allarme: i medici hanno appurato che questa malattia può essere trasmessa all’uomo!

“La malattia dello zombie” può essere diffusa tramite i prioni, proteine patogene che non sono di per sé organismi vivi, ma frammenti di materia organica. Non appena entrano in un organismo sano, scatenano qualcosa di simile a una reazione a catena che costringe le cellule a fondersi e a formare dei conglomerati. Dopo un po’ di tempo il cervello “letteralmente comincia ad assomigliare a un formaggio svizzero”, spiega il biologo evoluzionista Peter Larsen.

Negli animali l’infezione avviene tramite contatto diretto o indiretto con saliva, sangue, urina e altri fluidi corporei dell’infetto. Per questo, per l’uomo è facile infettarsi. A gennaio 2019 la malattia è stata registrata in 24 stati degli USA, in Canada, Norvegia, Finlandia e Corea del sud. Secondo i dati dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie in alcuni luoghi è infetto il 25% degli animali.

Ad oggi non è ancora stato registrato alcun caso di infezione dell’uomo, ma si tratta di una semplice casualità. Secondo il nuovo studio pubblicato sulla rivista Emerging Infecious Diseases, i prioni possono influenzare anche l’organismo umano: questo è stato confermato dai test di laboratorio nelle piastre di Petri. I medici dunque invitano tutti a prestare la massima attenzione. Le malattie legate ai prioni hanno già colpito pesantemente l’umanità in passato: l’encefalopatia spongiforme bovina (anche nota come mucca pazza) ha scatenato una vera e propria epidemia negli anni ’90 e le persone continuano a morirne.

Al momento gli esperti invitano i legislatori a investire nella creazione di test per la CWD più efficaci che possano identificare l’infezione in animali vivi, nel terreno e nell’acqua. Il direttore del Centro di studi e di politiche per le patologie infettive Michael Osterholm ha dichiarato che “sarà motivo di vergogna appurare tra 10 anni che dovevamo fare qualcosa nel 2019, ma non l’abbiamo fatto”.