Venezuela, arrivano due aerei russi carichi di soldati

Mallorca riferisce che i due aerei trasportavano un centinaio di militari, guidati da un generale di alto rango. I militari russi sono stati accolti dal direttore del dipartimento per le relazioni internazionali dell'esercito venezuelano, il vice ammiraglio Marianni Mata, e dai rappresentanti dell'ambasciata russa. È sconosciuto il motivo della visita di questo contingente.

In precedenza il ministro degli esteri venezuelano, Jorge Arreaza, ha affermato che Caracas non chiederà alla Russia né la fornitura di armi né assistenza militare, in quanto non ne avrebbe bisogno.

Lo scorso 23 gennaio, sullo sfondo delle proteste di massa scoppiate in tutto il Venezuela, il presidente del parlamento Juan Guaidò si è autoproclamato presidente ad interim fino a nuove elezioni. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto la carica di Guaidò; la Russia continua a sostenere il presidente Nicolas Maduro.