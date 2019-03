Domani Trump firmerà il riconoscimento della sovranità di Israele sulle alture del Golan

"Domani il presidente Donald Trump, alla presenza del primo ministro Netanyahu, firmerà il decreto che riconosce la sovranità israeliana sulle alture del Golan", ha detto Kats.

Egli ha sottolineato che in questo momento le relazioni tra Israele e gli Stati Uniti "sono più forti che mai".

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che è giunto il momento di riconoscere la sovranità di Israele sulle alture del Golan, perché si tratta di un territorio di cruciale importanza per la sicurezza nazionale israeliana.

La dichiarazione di Trump è stata criticata dall'UE, dalla Russia, dalla Turchia, dalla Siria e dall'Iran. Tutti questi paesi concordano sul fatto che il riconoscimento delle alture del Golan come parte di Israele è in contrasto con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e il diritto internazionale.

Le alture del Golan fino al 1967 facevano parte della Siria. Durante la Guerra dei Sei Giorni, le truppe israeliane occuparono questo territorio. Il conflitto continuò e alla fine della Guerra del Kippur (1973), le parti stipularono un accordo sull'armistizio. Nel 1974, i posti di mantenimento della pace delle Nazioni Unite apparvero sulle alture del Golan. La restituzione delle alture del Golan è per la Siria una condizione non negoziabile per la pace con Israele.