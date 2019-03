Francia toglie l'accreditamento dell'ambasciatore di Vanuatu per molestie sessuali

Le autorità francesi hanno revocato l'accreditamento all'ambasciatore dello Stato insulare di Vanuatu in relazione ad una denuncia nei suoi confronti per molestie sessuali. Come riferito dall'agenzia France-Presse, emerge dal decreto pubblicato nella gazzetta ufficiale francese Journal Officiel.

"Si è deciso di revocare i poteri d'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Vanuatu a Robby Judes in Francia", si afferma nel documento.

Lo scorso febbraio il diplomatico era stato convocato al ministero degli Esteri francese in relazione a una denuncia presentata contro di lui il 14 febbraio nella città di Noumea (capitale della Nuova Caledonia, territorio d'oltremare della Francia).

Secondo France-Presse, i fatti risalgono all'11 febbraio scorso durante un vertice dedicato alle relazioni economiche della Nuova Caledonia e Vanuatu, Stati della stessa regione dell'Oceano Pacifico. All'incontro prendevano parte sia imprenditori sia politici. La denuncia è stata presentata da una cittadina francese, proprietaria di un'azienda, che il rappresentante di Vanuatu ha più volte palpeggiato sotto la cintura e cercato di ottenere da lei il suo indirizzo e numero di telefono.