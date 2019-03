Aggredito da un uomo il ministro degli Esteri finlandese durante incontro con elettori

Le elezioni parlamentari finlandesi sono previste il 14 aprile.

"Il ministro degli Esteri Timo Soini è stato attaccato a Vantaa. Durante un incontro pre-elettorale con gli elettori. un giovane ha cercato di avventarsi sul ministro, ma è stato fermato dalle guardie del corpo", si legge nell'articolo.

Secondo i testimoni dell'accaduto, l'aggressore è riuscito a colpire in testa una delle guardie con una bottiglia.

"Soini ha raccontato ai presenti che quest'uomo ha cercato di attaccarlo e le guardie del corpo lo hanno fermato. Dopo l'incidente, Soini ha proseguito l'incontro con i cittadini al solito modo", scrive il giornale.

Soini è uno dei politici più popolari in Finlandia, tuttavia ha affermato in precedenza che non si sarebbe candidato alle elezioni parlamentari di primavera, tuttavia avrebbe sostenuto il suo partito "Avvenire Blu" nella campagna elettorale.