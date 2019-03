Francia, un ferito durante le proteste dei gilet gialli a Nizza

Malgrado il divieto di tenere manifestazioni, stamane in Piazza Garibaldi a Nizza si sono riunite diverse decine di persone per protestare. Il divieto è motivato dalle misure di sicurezza per la visita in Francia di domani del presidente cinese Xi Jinping.

Verso le 11;30 le forze dell'ordine hanno iniziato a disperdere i manifestanti. Una donna, scappando, è inciampata e si è ferita alla testa.

Secondo le autorità locali, la polizia ha arrestato sei manifestanti.

Le proteste dei gilet gialli sono iniziate in Francia il 17 novembre 2018 contro il caro carburante. Insoddisfatti della politica sociale de governo, i francesi continuano a protestare malgrado le misure adottate dalle autorità per calmare la situazione.