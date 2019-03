Test aereo militare unico russo ripreso in video (VIDEO)

L'aereo con l'iscrizione a bordo della "flotta del Mar Nero" e l'immagine di un delfino sulla pista è decollato per un volo di tre ore.

Il Tu-134UBL è progettato per l'addestramento dei piloti dei bombardieri Tu-22M3. La classe di aerei vettori di razzi navali di questi aerei è stata liquidata in Russia nel 2012, ma questi bombardieri sono comunque in grado di combattere contro le navi, per questo possono trasportare missili da crociera X-32 aria-superficie.

Nel 2011, il Tu-134UBL è stato cancellato dopo il decreto dell'ex presidente russo Dmitry Medvedev, a seguito di un disastro che ha coinvolto un velivolo di questo tipo vicino a Petrozavodsk. Il decreto presidenziale si applicava solo all'aviazione civile, ma è stato preso in considerazione nel Ministero della Difesa, che all'epoca era guidato da Anatoly Serdyukov. Alcuni anni dopo, le versioni di addestramento al combattimento del Tu-134 sono state rimesse in servizio a causa della mancanza di alternative.