Maduro propone di creare brigate di forze di pace

Secondo lui, questa idea gli è venuta dopo un attacco alle reti elettriche del paese. "L'obiettivo dell'attacco dell'imperialismo e dei loro burattini è di lasciare la gente senza luce e provocare violenze, in modo che tutti vadano contro tutti, che i venezuelani vadano contro gli stessi venezuelani, per cauare morte, sangue, caos, violenza. E che il popolo dica:" No! Siamo stati privati ​​della luce, ma non verremo privati ​​della pace e della tranquillità. E la gente ha vinto in ogni distretto, ad ogni angolo", ha detto Maduro alla televisione di stato.

"Da qui ho avuto un'idea: creare brigate di difensori della pace, un'idea che condivido con voi: brigate di difensori della pace: da un quarto all'altro, da villaggio a villaggio", ha detto Maduro.

Il capo del Venezuela non ha spiegato cosa intenda esattamente con queste brigate. Ora nel paese, oltre alle strutture ufficiali del potere esiste una milizia. Alla fine di gennaio, Maduro ha detto che addestrate formate 50.000 unità della milizia nazionale.

In Venezuela, il 21 gennaio, sono iniziate le proteste di massa contro il presidente Maduro poco dopo il suo giuramento. Il capo dell'Assemblea nazionale, controllato dall'opposizione, Juan Guaido si è dichiarato illegalmente capo di stato ad interim. Un certo numero di paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, hanno riconosciuto Guaidò. A sua volta, Maduro ha definito il capo del parlamento un fantoccio degli Stati Uniti. La Russia, la Cina e un certo numero di altri paesi hanno sostenuto Maduro come presidente legittimo. Mosca ha definito lo "stato presidenziale" di Guaidò inesistente.