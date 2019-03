Ministero Esteri Iraq: riconoscimento USA alture Golan contraddice diritto internazionale

"La dichiarazione degli Stati Uniti... è vista dall'Iraq come conferire legittimità all'occupante ed è contrario al diritto internazionale", il portavoce del ministero, Ahmad Al-Sakhhaf, cita il ministero degli Esteri iracheno.

Ha notato che l'Iraq sostiene risoluzioni internazionali che riconoscono il Golan come territorio occupato.

Trump ha precedentemente scritto su Twitter che è ora che gli Stati Uniti riconoscano le alture del Golan come parte d’Israele. Secondo lui, è giunto il momento di fare un passo in avanti nell'interesse della sicurezza di Israele e della regione nel suo complesso. La dichiarazione di Trump è stata fatta prima della visita del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti, dove arriverà la prossima settimana, e delle elezioni di aprile in Israele, che sono considerate favorevoli all'attuale capo del governo.