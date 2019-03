Inghilterra: petizione per annullamento Brexit ha quasi ottenuto 4 milioni di firme

Venerdì mattina, la petizione ha superato le due milioni di firme.

A partire dalle 20.15 ora di Londra (21.15 di Roma), più di 3,9 milioni di persone hanno firmato la petizione. In precedenza, il sito che ospitava l'appello alle autorità britanniche, ha smesso di funzionare più volte, incapace di far fronte al numero di persone disposte a lasciare il proprio voto.

"Il governo dichiara costantemente che il ritiro dall'UE è la volontà della popolazione, dobbiamo porre fine a queste dichiarazioni, dimostrando la forza del sostegno pubblico per rimanere nell'UE", afferma la petizione del sito.

Secondo le attuali regole, il parlamento è obbligato a prendere in considerazione una petizione se raccoglie più di 100.000 firme. I dibattiti per le petizioni saranno programmati nei prossimi giorni. Tuttavia, i sostenitori della Brexit credono che i parlamentari non dovrebbero ascoltare l'opinione di coloro che hanno lasciato le loro firme sulla petizione. Se l'appello otterrà più di 10.000 firme, il governo dovrebbe rispondere. Secondo i dati del 2017, la popolazione della Gran Bretagna è di 66,04 milioni di persone.