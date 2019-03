NATO pianifica di costruire in Polonia un luogo di stoccaggio equipaggiamenti militari USA

La NATO progetta di costruire una struttura a Powidz, in Polonia, dove verranno immagazzinati equipaggiamenti militari americani, ha detto il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in un'intervista al Wall Street Journal.

Secondo il Segretario generale della NATO, la costruzione della struttura inizierà questa estate e durerà due anni. È previsto il deposito di veicoli corazzati americani, munizioni e armi in questa struttura. Si noti che il costo del progetto sarà di 260 milioni di dollari.

"Dimostra quanto lavoriamo da vicino con gli Stati Uniti, rafforzando la presenza degli Stati Uniti in Polonia", ha dichiarato Stoltenberg.

Secondo la pubblicazione, il deposito per le attrezzature militari sarà costruito sul territorio della base aerea di Powidz. Secondo l'ex comandante delle forze di terra statunitensi in Europa, il tenente generale Ben Hodges, si tratta di cinque strutture simili: due saranno costruite in Germania, una in Belgio e una nei Paesi Bassi.

Come osserva il giornale, tale "avanzata collocazione di equipaggiamento" è intesa a garantire che, se necessario, gli Stati Uniti possano rapidamente sostenere le forze alleate.

Secondo Stoltenberg, entro il 2021, la NATO prevede di attuare circa 250 progetti infrastrutturali in Europa. L'obiettivo di questi progetti è migliorare la capacità di aeroporti, porti, ferrovie e autostrade di trasportare e ricevere mezzi militari pesanti, ha osservato il Segretario generale della NATO.