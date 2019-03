Francia si prepara a sopravvivere al 19° sabato di fila di proteste dei gilet gialli

La diciannovesima giornata nazionale di protesta dei gilet gialli si terrà in Francia sabato. Un certo numero di organizzazioni di manifestanti hanno già annunciato che intendono manifestare non meno tumultuosamente del 16 marzo, quando decine di boutique sono state saccheggiate sugli Champs Elysees a Parigi, tre chioschi di giornali bruciati, e il famoso ristorante di Fouquet è stato distrutto. Come il nuovo prefetto di polizia della capitale, Didier Lalman, è stato costretto ad ammettere nella sua dichiarazione di venerdì, "ci sono serie ragioni per temere sommosse e atti violenti simili agli eventi dello scorso sabato si ripresentino nella capitale".

Come parte delle misure adottate, la prefettura di polizia di Parigi ha reso noto venerdì che nell'area degli Champs Elysées e dell'Arco di Trionfo, così come nelle vicinanze degli edifici del Senato e dell'Assemblea nazionale (TASS), qualsiasi manifestazione sarebbe stata severamente vietata. I trasgressori saranno arrestati, oltre a far pagare loro una multa, il cui importo è stato recentemente aumentato tre volte e ora ammonta a 135 euro.

Come ha detto in precedenza il primo ministro francese Eduard Philippe, il divieto è stato imposto ai gilet gialli anche sulle principali piazze di due importanti città di provincia: Pey Berland a Bordeaux e Place du Capitol a Tolosa. In precedenza, un numero di manifestazioni di protesta in queste città è stato ancora più numeroso che a Parigi. Ci sono state riunioni e manifestazioni vietate in molti quartieri centrali di Nizza.

Il primo ministro ha anche annunciato che, per la prima volta, droni e UAV potrebbero essere utilizzati per osservare i manifestanti al fine di ripristinare l'ordine. Inoltre, la polizia e la gendarmeria hanno ricevuto il permesso di usare marcatori chimici, lasciano segni indelebili sugli abiti e sulla pelle dei manifestanti per molte settimane e persino mesi. Inoltre, questi segni sono visibili solo quando vengono illuminati con luce ultravioletta.