USA, testato l'elicottero più veloce del mondo (VIDEO)

Il video, pubblicato su YouTube, mostra il nuovo elicottero compiere diverse manovre in volo sulla piattaforma di atterraggio.

L'elicottero è dotato di rotore coassiale e la sua caratteristica principale è il design della coda: il rotore di coda, invece essere laterale, è rivolto all'indietro, ed è di dimensioni maggiori rispetto alle versioni ordinarie.

"Il Defiant è progettato per volare a una velocità circa il doppio delle prestazioni degli elicotteri convenzionali, e ha il doppio della gamma, pur mantenendo le migliori, o ancora più eccellenti, qualità di volo degli elicotteri convenzionali", ha detto il vice presidente della Sikorsky, Dan Spoor.

Il nuovo elicottero è stato progettato per soddisfare la richiesta delle autorità statunitensi di un significativo aumento della velocità e della gamma degli elicotteri.

Lo sviluppo del velivolo rientra nel programma "Future Vertical Take Off" del Pentagono, che prevede lo sviluppo di cinque elicotteri di cinque categorie diverse, che vadano a sostituire i Black Hawks, gli Apache, i Chinook e i Kiowa. I termini di sostituzione sono diversi per le diverse categorie. Per gli elicotteri leggeri, la partenza è prevista per il 2030; per i medi nel 2027-2028 anni; per quelli pesanti nel 2035.

"I dati ricevuti dal Defiant aiuteranno le forze di terra a elaborare i requisiti per i nuovi elicotteri di uso generale, la cui adozione è prevista per il 2030", afferma il comunicato stampa.