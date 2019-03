Casa Bianca svela perché Trump non ha imposto nuove sanzioni a Corea del Nord

“Il presidente Trump apprezza Kim, e non ritiene che queste sanzioni siano utili”, ha detto Sanders.

Come Trump, la portavoce non ha chiarito esattamente di quali sanzioni stesse parlando Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha scritto su Twitter che il ministero delle Finanze venerdì ha annunciato "ulteriori sanzioni su vasta scala" nei confronti della Corea del Nord, e le ha revocate con una sua decisione.

Tuttavia, il Tesoro degli Stati Uniti non ha annunciato venerdì nuove sanzioni contro la Corea del Nord. Alla vigilia del ministero delle Finanze ha annunciato sanzioni contro due compagnie di navigazione cinesi, che, secondo i suoi dati, hanno aiutato la Corea del Nord ad aggirare le sanzioni. Il ministero ha anche aggiornato la lista delle navi, che a suo avviso violano le sanzioni contro la Corea del Nord, tra cui due che battono bandiera russa in una lista di 67 navi. Questa lista di per sé non implica l'imposizione di sanzioni.