Cancelliere Austria annuncia che le dimissioni della May complicherebbero la situazione

"Per quanto riguarda Theresa May, non vorrei speculare sulla possibilità delle sue dimissioni... Vogliamo che per una terza volta ottenga la maggioranza. Penso che se si dimettesse, non sarebbe più facile, ma al contrario, complicherebbe ulteriormente la situazione. Al momento non credo che accadrà", ha detto Kurz ai giornalisti dopo il vertice dei leader dell'UE a Bruxelles.

Dopo le discussioni di giovedì sera a Bruxelles, i capi dei paesi dell'UE hanno identificato due scenari per il rinvio della Brexit sulla quale si interroga il Regno Unito: fino al 22 maggio, se l'accordo di uscita viene approvato dal parlamento britannico, o fino al 12 aprile, se ciò non avviene. Il capo del Consiglio europeo ha affermato che il 12 aprile è una data chiave per la Gran Bretagna per determinare se si terranno le elezioni per il Parlamento europeo in questo paese.