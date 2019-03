Daily Express: “Erdogan non rinuncerà agli S-400 nonostante gli avvertimenti USA”

Le autorità americane avvertono che potrebbero congelare le consegne dei caccia F-35 e introdurre sanzioni contro la Turchia se non dovesse annullare l’accordo per l’acquisto dei sistemi antiaerei russi S-400. Ma Ankara ha "sfidato apertamente" l'amministrazione Trump e sta già preparando una base aerea per ospitare i sistemi russi, riporta Daily Express.