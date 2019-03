Premier Belgio porta l’attenzione dell’UE all’attività cinese in Africa

"Crediamo che ci sia un altro argomento che richiede attenzione, la strategia cinese non solo per l'Europa, ma anche per l'Africa ... Per diversi anni abbiamo osservato il ruolo che la Cina ricopre e intende ricoprire nel continente africano, interessandosi alla sue risorse naturali. Dobbiamo tenerne conto", ha detto ai giornalisti dopo l'incontro dei leader dei 27 Stati membri dell'UE a Bruxelles.

Hanno tenuto una discussione strategica sulle relazioni UE-Cina alla vigilia del prossimo vertice bilaterale di aprile a Bruxelles.