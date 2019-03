Ministro Esteri Venezuela risponde a minacce di operazione militare USA

"I rappresentanti di Washington nelle loro tipiche maniere da gangster ripetono che" nel caso del Venezuela, tutte le opzioni sono possibili”, ha scritto Arreaza sul suo Twitter. Il ministro ha sottolineato che, parlando di "possibili opzioni", gli Stati Uniti "non significano né il dialogo né il rispetto delle norme del diritto internazionale o delle disposizioni della costituzione venezuelana".

Durante l’ultima visita a Washington del leader brasiliano Jair Bolsonaro, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che l'amministrazione americana sta considerando tutte le possibili opzioni di azione contro Caracas. Qualche giorno prima, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, John Bolton, in un'intervista alla televisione di Fox Business ha raccontato dei piani di Washington di "accelerare la dipartita" del presidente venezuelano Nicolas Maduro.

© Sputnik . Sergey Kuznecov Duma di Stato specifica somma del debito del Venezuela nei confronti della Russia

In Venezuela, il 21 gennaio, sono iniziate le proteste di massa contro il presidente Nicolas Maduro poco dopo il suo giuramento. Dopo l'inizio delle rivolte, il leader dell'opposizione Juan Guaidó si è dichiarato illegalmente capo di stato a interim. Un certo numero di paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, hanno riconosciuto Guaidó come tale. A sua volta, Maduro ha definito il capo del parlamento un fantoccio degli Stati Uniti. La Russia, la Cina e un certo numero di altri paesi hanno sostenuto Maduro come presidente legittimo. Mosca ha definito lo "stato presidenziale" del Guaido inesistente. La Russia ha anche ripetutamente avvertito gli Stati Uniti contro l'intervento militare negli affari del Venezuela. In particolare, il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha affermato che questo sarebbe uno scenario disastroso. Secondo lui, le azioni di Washington contro Caracas alimentano ancora di più la crisi in Venezuela.