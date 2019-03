Roscosmos annuncia entrata della Russia nella corsa allo spazio

Ha fatto tale dichiarazione durante un incontro con i deputati di Russia Unita presso RSC Energia.

"Ora stiamo entrando in una nuova fase della corsa allo spazio in particolare con le principali potenze spaziali in relazione ai futuri programmi con equipaggio, inclusa (una corsa) allo spazio profondo”. ha detto Rogozin.

Il capo della corporazione statale ha aggiunto che il giorno prima in tarda serata aveva discusso con il capo dell'Accademia Russa delle Scienze Alexander Sergeyev i carichi utili che la Russia avrebbe dovuto creare per l'esplorazione della luna.

Rogozin ha invitato i deputati ad assistere uno dei prossimi lanci con equipaggio al cosmodromo di Baikonur.

Il vicepresidente della Duma di stato Sergey Neverov ha osservato che i parlamentari "trarranno sicuramente vantaggio da questo invito".

Ora la NASA, in collaborazione con partner internazionali, sta sviluppando un progetto per una stazione spaziale orbitale lunare.

Sotto il precedente capo di Roscosmos Igor Komarov, Mosca ha firmato un accordo sullo sviluppo congiunto. Tuttavia, l’attuale direttore della società statale, Rogozin, ha detto che la Russia non poteva permettersi di partecipare al progetto nel ruolo di "appendice".

Allo stesso tempo, il programma lunare della Russia è in corso di riorganizzazione. Il 28 novembre 2018, il Consiglio scientifico e tecnico di Roscosmos ha tenuto un incontro con l'Accademia delle scienze russa.

A febbraio, Rogozin ha annunciato che entro sei mesi il concetto di esplorazione e studio della luna sarebbe stato presentato al Consiglio di sicurezza.