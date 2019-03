Rogozin: missile Sarmat sfonderà qualsiasi difesa missilistica

"Questo è un missile balistico pesante in grado di sfondare, di fare a pezzi praticamente qualsiasi difesa missilistica: attuale o futura, non importa", ha detto sul canale televisivo Russia-24.

Secondo il capo di Roscosmos l’azienda non è in ritardo sui tempi in tutte le principali aree degli ordini della difesa. Rogozin ha espresso la speranza che il ministero della Difesa non abbia nulla di cui lamentarsi nei confronti di Roscosmos.

L’ICBM Sarmat (RS-28) sostituirà il missile strategico più pesante del mondo, Voyevoda (secondo la classificazione NATO, RS-20B Satan). I lavori di sviluppo del progetto Sarmat sono iniziati nel 2011. L'anno scorso, Vladimir Putin, in una dichiarazione all'Assemblea federale, ha annunciato l'inizio della fase attiva dei test del Sarmat. I primi missili dovrebbero entrare in servizio nel 2021.