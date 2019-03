Aereo da ricognizione USA rilevato davanti alle coste della Crimea

L’aereo da ricognizione radioelettronica della US Air Force Boeing RC-135 è stato visto al largo della costa della Crimea, risulta dai dati del sito di monitoraggio Plane Radar.

In mattinata, l'aereo con il numero di coda 64-1484 è decollato dalla base aerea della flotta greca nell’isola di Suda, una delle roccaforti della Marina della NATO nel Mediterraneo orientale, e si è diretto verso il Mar Nero. Alle 14:25 il Boeing RC-135 aveva già condotto ricognizioni a sud della Crimea.

​Recentemente, l'attività di aerei da ricognizione stranieri e di UAV vicino ai confini della Russia e delle strutture militari russe all'estero è aumentata in modo significativo. Appaiono regolarmente sopra il Mar Baltico, nella regione della Crimea e nel Territorio di Krasnodar, così come vicino alle basi russe in Siria.