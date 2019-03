Il dispositivo, che utilizza un'applicazione mobile appositamente sviluppata, converte le informazioni testuali dello smartphone in sequenze di vibrazioni del braccialetto indossato dall'utente. Il segnale è codificato in base all'alfabeto Braille.

Questo dispositivo permetterà, quindi, alle persone cieche di “leggere” sms, e-mail e utilizzare le applicazioni per la navigazione in città.

Attualmente il nuovo dispositivo è in fase di collaudo. La fase successiva prevede il perfezionamento del dispositivo e della relativa applicazione mobile in base ai risultati dei test. In questa fase potrebbe essere aggiunta l'opzione per poter rispondere ai messaggi e la possibilità di comporre un numero di emergenza. Si prevede inoltre di creare una versione dell'applicazione mobile per smartphone con sistema iOS.