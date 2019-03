Gli scienziati russi registrano un forte aumento dell'attività solare

L'attività del Sole è aumentata in modo significativo e continua a bruciare il "carburante" del ciclo precedente. Lo riferisce oggi il Laboratorio di Astronomia dell'Istituto di fisica dell'Accademia russa delle scienze.

"Un forte aumento dell'attività solare è stato osservato sui monitor spaziali nelle ultime 24 ore, che forniscono informazioni sul flusso di raggi X del Sole", afferma il rapporto.

Il 20 e il 21 marzo sono stati notati sul Sole tre lampi di classe C. Per la prima volta in diversi mesi, l'Indice dell'attività flare ha raggiunto il livello giallo con un valore di picco di 3,5 su una scala di 10 punti.

Oggi gli scienziati hanno registrato un altro lampo di classe C con un picco di 4,8.

Allo stesso tempo, gli esperti hanno notato che il venticinquesimo ciclo di attività solare di undici anni non è ancora iniziato. Secondo loro, il Sole continua a bruciare il "carburante" del ciclo precedente. I campi magnetici si formano sotto la superficie della stella e sono trasportati dai flussi di plasma verso l'esterno, insieme con l'energia in eccesso.

"È questa energia che viene espulsa sotto forma di lampi", spiegano gli scienziati.