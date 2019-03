Xi-Mattarella, incontro bilaterale a Roma. FOTO

"Il livello già eccellente della cooperazione tra Italia e Cina sarà confermato e rafforzato durante la visita così gradita del presidente Xi con intese commerciali", cita La Repubblica quello che ha detto Sergio Mattarella dopo l'incontro di 20 minuti con Xi Jinping tenutosi oggi al Palazzo Quirinale.

Uno dei punti attesi della visita del presidente cinese in Italia è la firma del Memorandum Italia-Cina che, secondo il presidente "un segno dell'attenzione per una cornice ideale per un incremento delle collaborazioni congiunte tra imprese italiane e imprese cinesi".