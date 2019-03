Cane intelligente salva famiglia da incendio

L’incidente è avvenuto nella notte di mercoledì 20 marzo, nella regione di Orange County della Florida. La proprietario del cane Amber Walker ricorda come quella notte non riusciva a dormire: il cane di nome Angel le saltava accanto e in ogni modo cercava di attirare l'attenzione su di sé. La donna ha guardato fuori dalla finestra e ha visto un incendio nella casa del vicino.

"Mio fratello minore e io ci siamo precipitati verso i vicini e abbiamo iniziato a bussare sulla porta principale per salvare i bambini", dice Walker. Più tardi, i pompieri sono arrivati ​​sul luogo dell’incidente e hanno spento il fuoco. Di conseguenza, nessuno degli inquilini è rimasto ferito. L'ufficio locale sugli incendi dolosi sta investigando le cause dell'incidente.