Facebook svela che i suoi dipendenti possono disporre delle password degli utenti

"Durante un controllo di sicurezza di routine a gennaio, abbiamo scoperto che un numero di password degli utenti è memorizzato in un formato leggibile nei nostri sistemi di archiviazione dati interni", ha affermato Facebook.

La società ha osservato che di solito le password degli utenti sono archiviate in un modulo "illeggibile" per i dipendenti.

"Queste password non sono mai state visibili a nessuno al di fuori di Facebook, e fino a oggi non abbiamo trovato prove che qualcuno nella società abbia usato i dati in modo scorretto", specifica il social network.

Il problema è stato risolto e come misura precauzionale, la società avvertirà tutti coloro le cui password sono state scoperte in chiaro, dichiara il social network.

Secondo Facebook, le notifiche dell’incidenti verranno ricevute da diverse "centinaia di milioni" di utenti di Facebook Lite, da "decine di milioni" di utenti di Facebook e da "decine di migliaia" di utenti d'Instagram. Facebook Lite è una versione semplificata di Facebook, utilizzata principalmente da persone in regioni con connessione di rete debole.