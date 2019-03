Ministro Esteri Ungheria definisce Nord Stream esempio del doppio standard dell’UE

"I paesi dell'Europa occidentale hanno relazioni molto più strette con la Russia (rispetto all'Ungheria). Questi includono accordi enormi con la Russia per centinaia di milioni di euro. E non ho nulla contro questo, ma mi oppongo al doppio standard di questi paesi, che pubblicamente criticano con forza la Russia, e lontano dall'opinione pubblica portano avanti commerci su larga scala con la Russia", ha detto Szijjártó in un'intervista al canale televisivo Russia 24.

Ad esempio, ha citato il progetto Nord Stream 2.

"Dal punto di vista degli investimenti nelle infrastrutture energetiche, il progetto Nord Stream è il progetto più significativo nella storia dell'Europa e questo è un progetto congiunto di Gazprom e delle società energetiche dell'Europa occidentale, ripeto, non vedo nulla di sbagliato in questo, ma ricordate come hanno risposto i media europei, le élite europee e la Commissione europea, quando i paesi dell'Europa centrale hanno deciso di collaborare con il progetto South Stream insieme a Gazprom? Ora, nessuno dirà una parola ", ha detto il ministro degli Esteri ungherese.

Ha riassunto che "non accettiamo tali doppi standard e lo diciamo apertamente". "È per questo che dichiariamo apertamente che ci stiamo sforzando di stabilire una cooperazione pratica ed efficace con la Russia", ha concluso Szijjártó.