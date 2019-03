Trovata la causa dell’invecchiamento veloce dovuto allo stress

Gli scienziati della Boston University negli Stati Uniti hanno identificato il meccanismo attraverso il quale lo stress contribuisce all'invecchiamento accelerato. Il ruolo chiave in esso è giocato dall’enzima Klotho codificato nel gene KL. Lo riporta MedicalXpress.

Lo studio ha coinvolto 309 veterani americani, la maggior parte dei quali ha sofferto di disturbo da stress post-traumatico (PTSD), sorto negli scontri militari in Iraq e Afghanistan. Sono stati prelevati campioni di sangue da tutti i volontari per l'analisi genetica, inoltre sono stati sottoposti a risonanza magnetica per studiare la struttura e le funzioni del cervello.

Si è scoperto che coloro che avevano specifiche mutazioni nell’enzima Klotho e mostravano i sintomi più gravi di PTSD mostravano i più forti segni di invecchiamento cellulare accelerato. Secondo gli scienziati, i risultati aiutano a capire la fisiologia dell’invecchiamento precoce delle cellule e rendono le proteine ​​codificate dall’enzima Klotho un potenziale bersaglio per farmaci progettati per combattere l'infiammazione legata all'età, la disfunzione metabolica e i disturbi del sistema nervoso.

È noto che una diminuzione dell'attività dell’enzima Klotho è associata all'invecchiamento. La sua maggiore espressione nelle cellule di topi durante gli esperimenti aumenta la durata della vita dei roditori.