Wintershall: il Nord Stream 2 non costerà un centesimo ai contribuenti europei

Il progetto del gasdotto Nord Stream 2 non costerà nulla ai contribuenti europei, a differenza di altri progetti per i quali vengono stanziati sussidi UE, ha detto il presidente di Wintershall, Mario Mehren, in una conferenza stampa.

"L'UE fornisce sovvenzioni per i progetti come il Baltic Pipe (per un importo di oltre 320 milioni di euro), l'interconnettore del gas tra Polonia e Lituania (270 milioni di euro) e il terminale GNL di Świnoujście (oltre 200 milioni di euro). Mentre la costruzione del Nord Stream 2" non costerà un solo centesimo ai contribuenti europei", ha affermato Mehren.

Ha osservato che l'UE e la Russia hanno bisogno di un dialogo costruttivo, in quanto "né una difesa del clima accessibile, né un rifiuto socialmente accettabile dell'uso del carbone, né un'industria concorrenziale sono possibili senza il gas russo".

"La potenza del Nord Stream 2" corrisponde a circa 300 terawattora di elettricità all'anno, che può sostituire tutta l'elettricità generata dal carbone senza sussidi ", ha affermato Mehren.

Il progetto Nord Stream 2 prevede la costruzione di due linee di gasdotto con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla costa della Russia attraverso il Mar Baltico alla Germania. Una nuova pipeline dovrebbe essere completata nel 2019. Passerà attraverso le zone economiche territoriali o esclusive dei paesi situati lungo le rive del Mar Baltico: Russia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Germania.

Il progetto è stato implementato dalla società Nord Stream 2 AG, il cui unico azionista è Gazprom. I partner europei, Shell, OMV, Engie, Uniper e Wintershall, dal canto loro si sono impegnati a finanziare il Nord Stream 2 per un totale del 50%, ovvero 950 milioni di euro ciascuno. Gazprom fornirà l'altra metà dei fondi: 4,75 miliardi di euro. Allo stesso tempo, i partecipanti al progetto stanno pianificando di coprire il 70% degli investimenti cercando ulteriori finanziamenti al progetto. Il costo totale del progetto è stimato in 9,5 miliardi di euro.