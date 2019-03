Cremlino reagisce a schieramento bombardieri USA in Europa

Lo schieramento da parte degli Stati Uniti di bombardieri strategici B-52 in Europa provoca un incremento della tensione nella regione ha dichiarato giovedì 21 marzo il portavoce del presidente della Russia Dmitry Peskov.

"Certamente, tali azioni da parte degli Stati Uniti non aiutano a rafforzare l'atmosfera di sicurezza e stabilità nella regione direttamente adiacente ai confini della Federazione Russa. Piuttosto questo provoca ulteriore tensione", ha detto un portavoce del Cremlino.

Peskov ha aggiunto che è molto preoccupata "da tali simili azioni di Washington".

Allo stesso tempo, ha notato che il dispiegamento dei bombardieri può essere commentato "da un punto di vista tattico militare" solo dall'esercito russo.

© Sputnik . Sergey Guneev Come i caccia russi Su-27 allontanano bombardiere USA B-52: il video del ministero Difesa

A marzo, l'aviazione americana ha inviato sei bombardieri B-52 strategici con capacità nucleari in Europa con l’obiettivo di partecipare a esercitazioni congiunte con i partner nella NATO. Secondo i resoconti dei media, gli aerei sono arrivati la settimana scorsa a Fairford Air Force Base nel Regno Unito e hanno già "partecipato a varie missioni in tutta Europa". In particolare, hanno sorvolato il Mar Baltico, l'Estonia e il Mar Mediterraneo.

In precedenza, il 21 marzo, è stato riferito che due caccia Su-27 russi sono decollati per scortare un bombardiere strategico americano B-52N sul Mar Baltico.