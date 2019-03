Mosca risponde all'osservazione del segretario della NATO sul missile russo 9M729

Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko commentando le dichiarazioni del segretario generale della NATO, che aveva affermato che il limite per l'utilizzo di armi nucleari è più basso a seguito del missile russo 9M729.

"La soglia per l'uso di armi nucleari diminuisce per l'adozione della nuova strategia militare degli Stati Uniti che di fatto offusca il confine tra conflitto nazionale e conflitto con uso di armi nucleari. Nella dottrina militare russa c'è la possibilità di utilizzare armi nucleari solo in presenza di una minaccia per l'esistenza stessa dello Stato", ha detto Grushko ai giornalisti.