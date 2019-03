Francia, trovato arsenale nell'abitazione di un ottantottenne

Il 17 marzo le forze dell'ordine sono state allertate dagli addetti ai servizi di emergenza per controllare la casa di un ottantottenne, di cui non si avevano notizie da diverso tempo.

Entrando nell'abitazione, gli uomini della Gendarmeria non hanno trovato nessuno. Tuttavia hanno fatto una scoperta sorprendente: l'uomo conservava in casa un vero e proprio arsenale. Pure nel bagno. In tutto sono state trovati – e sequestrati – 27 armi, tutte cariche e pronte a fare fuoco; 50 chilogrammi di munizioni e circa 20 ordigni esplosivi, tra cui diverse granate nascoste nel cassetto di una scrivania.

Si è scoperto in seguito che l'anziano padrone di casa era stato ricoverato in ospedale pochi giorni prima. La polizia sta ora indagando per capire se le armi appartengono all'uomo oppure erano conservate in casa a sua insaputa.