Oggi un bombardiere strategico della US Air Force si è avvicinato ai confini dell'oblast di Kaliningrad. Lo riferisce Plane Radar.

Stamane, alle 11;45, un Boeing B-52H Stratofortress, con numero di coda 60-0024, è decollato dalla base aerea di Fairford e ha sorvolato il Mar Baltico ad un'altitudine di circa ottomila metri. Le manovre compiute dal bombardiere suggerirebbero la simulazione di un attacco alla base della flotta russa del Baltico.

Il Boeing B-52H Stratofortress è un bombardiere strategico, in servizio nella US Air Force dal 1955. L'aereo è in grado di trasportare vari tipi di armi, comprese quelle nucleari.

L'attività di aerei da ricognizione stranieri vicino i confini della Russia è aumentata in modo significativo negli ultimi tempi. Lo scorso lunedì un'altro Boeing B-52H Stratofortress è stato notato vicino ai confini dell'oblast di Leningrado. Anche questo avrebbe simultato un attacco alla base della flotta russa del Baltico, avvicinandosi a 191 chilometri da San Pietroburgo.