Emirati Arabi Uniti, appare misterioso buco nel cielo di Al Ain (VIDEO)

Molti utenti in internet hanno proposto le loro spiegazioni del fenomeno. Tra i tanti, qualcuno afferma che si tratta di un segno lasciato da un UFO; altri credono si tratti di un portale spazio temporale.

شوهدت هذه الظاهرة النادرة والجميلة صباح اليوم في مدينة العين



تُسمى hole punch cloud

أو ظاهرة fallstreak hole pic.twitter.com/NbOd9zofNk — إبراهيم الجروان (@ibrahimaljarwan) 17 марта 2019 г.

In realtà questi buchi sono un fenomeno abbastanza comune. Si formano quando la temperatura del vapore acqueo nelle nuvole è inferiore allo zero, ma non si sono ancora congelate. Se un aereo vola attraverso la nuvola in questo momento, vi si formano dei cristalli di ghiaccio al suo interno, e quindi l'acqua inizia ad evaporare.