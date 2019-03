Putin sicuro, il caccia russo Su-57 è il miglior aereo da combattimento al mondo

"L'Su-57 o PAK FA, come lo chiamavamo, è un promettente sistema aeronautico dell'aviazione d'attacco: è il migliore che abbiamo ora. Il migliore del mondo, secondo gli indicatori tattici e tecnici per le armi. Nessuno può volare come il nostro aereo", ha detto Putin in un incontro con i finalisti del concorso "Leader della Russia".

© Sputnik . Alexey Kudenko Due caccia Su-57 atterrano in simultanea (VIDEO)

L'Su-57 (ex PAK FA) è un caccia russo di quinta generazione progettato per distruggere tutti i tipi di bersagli aerei, terrestri e navali. E' decollato per la prima volta nel 2010. La combinazione di un'elevata manovrabilità con la possibilità di volare alla velocità supersonica, oltre ad un moderno insieme di attrezzature di bordo e alla bassa visibilità, conferiscono all'Su-57 la superiorità rispetto ai suoi concorrenti.