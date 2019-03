Utrecht: Investigatori ancora al lavoro per capire se era terrorismo

Lo indicherebbe una lettera ritrovata all’interno dell’auto usata per la fuga.

Gli investigatori stanno seriamente valutando la possibilità che l’uomo sospettato di aver aperto il fuoco in un tram nella città olandese di Utrecht abbia avuto motivi terroristici, sulla base dell’analisi di una lettera trovata in macchina che l’indagato potrebbe aver usato per fuggire dalla scena del crimine. Lo riportano i media locali citando la Procura.

© Foto : Polizia di Utrecht, Twitter Arrestato sospetto aggressore di Utrecht

La polizia olandese ha arrestato un sospetto di origine turca di 37 anni, subito dopo la sparatoria di Utrecht, situata a circa 25 miglia a sud-est di Amsterdam. Si ritiene che l’uomo abbia lasciato la scena del crimine a bordo di una Renault Clio, che in seguito è stata ritrovata in una delle strade della città.

“Stiamo pensando seriamente alla motivazione terroristica…. La lettera trovata nell’auto della fuga e la natura dei fatti lo indicherebbe. Altri motivi non sono stati esclusi e questi sono oggetto di indagine”, ha dichiarato la procura, come dice il portale di informazione olandese.

Secondo gli ultimi dati della polizia, la sparatoria ha causato la morte di tre persone, mentre altre tre hanno riportato gravi ferite.