Ricerca afferma che il bio-cherosene sarà ecosostenibile ed economicamente vantaggioso

I ricercatori del Dipartimento dell'Energia del Lawrence National Laboratory di Berkeley, negli Stati Uniti, hanno dimostrato che con l'attuale livello di sviluppo tecnologico è possibile produrre carburante per l'aviazione da materiali vegetali, che non è più costoso del cherosene tradizionale. Allo stesso tempo, le emissioni di gas serra e sostanze nocive derivanti dalla combustione di tale "bio-cherosene" saranno significativamente inferiori. Il lavoro è stato pubblicato nel numero di marzo della rivista scientifica peer-reviewed Energy & Environmental Science.

Gli scienziati hanno suggerito l'uso di piante ricche di idrocarburi e l'utilizzo di batteri geneticamente modificati per elaborare gli zuccheri in modo più efficiente. Gli studi sull'ottimizzazione dei processi tecnologici esistenti per la produzione di combustibile da materie prime biologiche sono stati effettuati presso il sito tecnologico dello United Bioenergy Institute di Emeryville. I risultati della ricerca affermano che, nei prossimi anni, ci sarà l'opportunità di produrre un analogo del cherosene allo stesso prezzo, e in seguito di abbassare completamente il costo dell'alternativa, rendendolo più redditizio del carburante derivante dalle materie prime fossili.

Il 16 gennaio 2019, un Boeing 787 di Etihad Airways ha realizzato il primo volo commerciale al mondo con biocarburante prodotto negli Emirati Arabi Uniti

Il carburante è una delle principali voci di spesa delle compagnie aeree e il suo costo influisce in modo significativo sul prezzo finale del biglietto. In futuro, requisiti più rigorosi per la compatibilità ambientale delle centrali elettriche a cherosene e per gli aeromobili porteranno a maggiori costi di trasporto. Su questa base, i principali produttori mondiali di carburante per l'aviazione sono alla ricerca di modi per aumentare l'efficienza degli aeromobili e la loro sicurezza per l'ambiente.

L'elettrificazione degli aeromobili è impossibile per ragioni oggettive: il peso e le dimensioni dell'aeromobile sono limitati e l'efficienza delle batterie, anche quelle solari, è significativamente inferiore al loro fabbisogno energetico.