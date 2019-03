L'intelligenza artificiale non ucciderà l'umanità, ma ne migliorerà il futuro

I temi principali dei progetti iniziali e futuri sono principalmente legati al miglioramento della qualità della vita umana nel medio periodo.

Tra le ricerche già avviate vi sono lo sviluppo di un sistema per migliorare il lavoro dei macchinari di terapia intensiva, un progetto per ottimizzare l'assistenza ai rifugiati nel reinsediamento e un lavoro per studiare l'effetto dei mezzi di trasporto automatizzati sulle infrastrutture e sulle istituzioni di ordine pubblico.

Lunedì 18 marzo presso la Stanford University si è svolto un seminario sull'apertura dell'HAI. Sono stati rivelati i principali obiettivi, le concezioni e il futuro della nuova organizzazione.

Tra i vari progetti emergevano piani per creare sulla base dell'intelligenza artificiale una rete di partner con varie aziende nel campo tecnologico, finanziario e giuridico. Pertanto non sarà solo un'associazione di ricerca, ma anche una comunità di avvocati ed economisti che rappresentano gli interessi dei progetti futuri al più alto livello.

Una caratteristica chiave di tutto il lavoro del nuovo istituto è l'utilizzo di invenzioni nel campo dell'intelligenza artificiale per unire gli sforzi dei ricercatori di vari campi, dalla biologia e dalla filosofia alla fisica e all'informatica. Il nuovo istituto dovrebbe diventare un centro interdisciplinare per professori, ricercatori, sviluppatori, studenti ed utenti finali.