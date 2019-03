La pubblicazione New Atlas riferisce che la LMV 496 è dotata di con quattro motori turbojet che generano una spinta massima di 240 chilogrammi (2,4 kilonewton). Il veicolo pesa 140 chilogrammi. I dettagli su come esattamente la moto si muove su strada non sono stati resi noti, ma la transizione dalla modalità strada alla modalità di volo richiede circa 60 secondi.