USA, straripa il fiume Missouri e allaga il quartier generale dello USSTRATCOM

Lo straripamento del fiume Missouri ha causato l'allagamento della base militare della US Air Force di Offatt, in Nebraska, dove ha sede il quartier generale del Comando Strategico delle Forze Armate (USSTRATCOM). Lo ha reso noto oggi il colonnello Michael H. Manion, comandante della 55esima Wing dell'aviazione americana su Facebook.

La base è stata sommersa per quasi un terzo. 30 edifici su 200 sono stati danneggiati, tra cui diversi hangar, e quasi un chilometro della pista è stato allagato.

Questa base è una delle più importanti per l'esercito americano, poiché ospita i Boeing E-4B Nightwatch, che serve da comando mobile per proteggere l'Autorità nazionale di comando, compreso il presidente, in caso di guerra.

Inoltre, la base contiene il nuovo bunker sotterraneo, dal quale sono controllate le armi nucleari americane.