NASA: bolide esplode sul mare di Bering (VIDEO)

Un asteroide delle dimensioni di circa 10 metri è esploso a metà dicembre 2018 sulle acque del Mare di Bering, la potenza dell'esplosione è stata di circa 170 kilotoni di TNT, la più potente esplosione di bolide registrata dopo la caduta del meteorite Chelyabinsk. Sebbene la caduta del bolide sia avvenuta qualche mese fa, questo evento è diventato noto solo ora, riporta la rivista New Scientist. La BBC nota che la NASA è stata informata dell'esplosione dell'aviazione americana, è stata registrata dai satelliti militari.

Oggetti spaziali di piccole dimensioni entrano costantemente nell'atmosfera terrestre, dando alla luce alle "stelle cadenti" o meteore. Se si tratta di corpi più grandi, e la luminosità della meteora diventa paragonabile alla luminosità di Venere, gli astronomi parlano la definiscono bolide. Si tratta di asteroidi di poche decine di metri di regola, che non raggiungono la superficie terrestre ed esplodono ad alta quota. Nella maggior parte dei casi queste esplosioni si verificano in mare o aree disabitate, vengono rilevati attraverso le stazioni a infrasuoni Organizzazione del Trattato CTBT.

Come osservato nel catalogo dei bolidi di NASA CNEOS, la mattina del 19 dicembre nel mare di Bering (coordinate 56,9N, 172,4E) a un'altezza di 25,6 chilometri è esploso un bolide in movimento a 32 chilometri al secondo: la potenza dell'esplosione è stata 173 kilotoni di TNT . Nella newsletter di MPML si afferma che la massa dell'oggetto potrebbe essere stata di circa 1.400 tonnellate per un diametro di circa 11-12 metri.

La BBC riferisce che i ricercatori di tali eventi stanno cercando possibili testimoni dell'esplosione tra i passeggeri del trasporto aereo, poiché è accaduto relativamente vicino alle rotte che collegano l'Asia e il Nord America. Inoltre, nella mailing list MPML, è stato pubblicato un video, in cui la traccia proveniente dall'oggetto è stata registrata dai satelliti NASA Terra e Himawari-8 dell'Agenzia meteorologica giapponese.

A febbraio un altro bolide è esploso nel cielo sopra la parte occidentale di Cuba, non ci sono stati feriti o danni significativi. La gente del posto ha raccolto che i suoi presunti frammenti sono caduti sulle loro case e intorno alla città di Viñales.