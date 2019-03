Islandesi si lamentano di Google Maps

I sindaci di due città, Bolungarvik e Isafjordur, si sono lamentati di Google Maps perché riflettono irrealisticamente la natura islandese, afferma The Telegraph.

Il sindaco di Bolungarvik ha dichiarato che l'immagine della sua città, coperta di neve per tutto l'anno, "gli sta dando sui nervi". "Posso immaginare come milioni di persone, avendo deciso di visitare i fiordi occidentali, aprano Google Maps, e vedono solo neve! Pubblicherò commenti ogni giorno fino a quando non avrò finito", ha promesso il sindaco.

La stessa lamentela è stata fatta dal sindaco Isafjordur: "Non abbiamo nulla contro la neve. Ma non c’è sempre tutti i giorni! Dopotutto, se apri Google Street View nella nostra città, è investita dal sole! Ma nell'immagine satellitare è sempre coperta di neve".

I sindaci ritengono che ciò metta la città in una luce sfavorevole e faccia desistere i potenziali turisti. Alcuni di loro fanno viaggi virtuali usando Google Maps, pubblicando immagini da diverse parti del mondo. Google non ha ancora risposto alle richieste.