Presso la base aerea di Gvardeisky in Crimea sono stati schierati dei bombardieri a lungo raggio TU-22M3 in risposta allo spiegamento del sistema di difesa missilistica statunitense in Romania, che ha cambiato radicalmente l'equilibrio delle forze nella regione, ha detto il capo del Comitato del Consiglio della Federazione sulla difesa e sicurezza Viktor Bondarev.