Il presidente russo Vladimir Putin ha comunciato di aver invitato il collega turco di Recep Tayyip Erdogan all'inaugurazione di una moschea-cattedrale in Crimea, e che ha reagito positivamente a questo.

"Ho già invitato il presidente della Turchia Erdogan, che, per quanto ho capito, ha reagito positivamente a questo invito, vedremo se avrà davvero tempo per questo, se avrà l'opportunità di venire", ha detto Putin in un incontro con personaggi pubblici Crimea.