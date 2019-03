Assicuratori stimano a 170 milioni di euro i danni causati dalle sommosse in Francia

Le compagnie di assicurazione hanno stimato che le sommosse durante le dimostrazioni di gilet gialli in Francia hanno causato danni pari a 170 milioni di euro, esclusa l'ultima protesta di sabato 16 marzo. Questo è stato segnalato lunedì dalla stazione da Radio Europa 1 con riferimento alla Federazione francese delle assicurazioni.

Secondo i dati, le compagnie di assicurazione oggi hanno registrato circa 10.000 domande, senza contare quelle che verranno depositate in connessione con le ultime sommosse del 16 marzo.

Come già detto sulla stazione radio France Enfo, il rappresentante della federazione, Stefan Peene, ha spiegato che circa 5700 domande sono collegate alle rivolte e al fuoco doloso dei veicoli, quasi 4000 per le vetrine infrante e per gli incendi dolosi dei negozi.

Sabato scorso oltre 32.000 persone hanno preso parte alle manifestazioni dei "gilet gialli" in Francia. 17 poliziotti e 42 manifestanti sono rimasti feriti. A Parigi sono stati arrestati 237 trasgressori e i vandali hanno causato gravi danni alla città. La protesta di sabato è stata la diciottesima nella storia del movimento, il quale ha iniziato a manifestare quattro mesi fa.