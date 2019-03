Trump respinge tesi media che lo incolpano per l’attacco in Nuova Zelanda

Il presidente americano su Twitter: I media stanno facendo gli straordinari per incolpare me. Dovranno lavorare sodo per dimostrarlo. È ridicolo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha respinto i resoconti dei media che suggeriscono che la sua retorica sia da biasimare per l’attacco terroristico della scorsa settimana in Nuova Zelanda, definendo tali accuse “ridicole”.

“I Fake News Media stanno facendo gli straordinari per incolpare me per l’orribile attacco in Nuova Zelanda. Dovranno lavorare sodo per dimostrarlo. È ridicolo”, ha scritto Trump su Twitter. Venerdì scorso, un uomo armato ha ucciso 50 persone dopo aver aperto il fuoco in due moschee nella città di Christchurch, nella Nuova Zelanda orientale. Il presunto aggressore ha fatto riferimento a Trump nel suo manifesto di 70 pagine, definendolo “simbolo di una rinnovata identità bianca”.

The Fake News Media is working overtime to blame me for the horrible attack in New Zealand. They will have to work very hard to prove that one. So Ridiculous! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2019 г.

Dopo l’attacco, Trump ha detto di non credere che il nazionalismo bianco sia una minaccia globale in aumento. I democratici statunitensi hanno criticato Trump per aver rifiutato di chiamare i nazionalisti bianchi. Durante il fine settimana, diversi funzionari dell’amministrazione che appaiono in TV hanno confutato l’idea che ci siano dei legami tra Trump e l’attacco. Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern ha definito la sparatoria un atto terroristico, dicendo che è stato il “giorno più buio” del paese. Il sospetto autore dell’attentato è Brenton Tarrant, 28 anni, cittadino australiano e residente a Dunedin. Sabato scorso, un tribunale neozelandese ha deciso di mettere Tarrant in custodia cautelare fino al 5 aprile.